عاجل| السودان: تصريح وزير رى إثيوبيا عن رفضنا إشراك جنوب إفريقيا في وساطة السد منافٍ للحقيقة

الخرطوم - احمد عبدربة - الخميس 8 أبريل 2021

قالت وزارة الخارجية، إن ما أورده وزير الرى الإثيوبي بشأن رفضنا إشراك جنوب إفريقيا في فريق الوساطة بشأن سد النهضة مناف للحقيقة.



وأضافت الخارجية، :"حرصنا على الوصول إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف بما في ذلك حق إثيوبيا بالتنمية، بشرط توقيع اتفاق ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة".

وتابعت الخارجية: "أبدينا ملاحظات حول منهجية التفاوض التي أدت إلى أن تظل المحادثات تدور في حلقة مفرغة في ظل تعنت إثيوبيا".

وكان أكد رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، أن سد النهضة يحمل مخاطر حقيقية دون اتفاق ملزم، مشيرا إلى أن إثيوبيا أدخلت سد النهضة في تعقيدات سياستها الداخلية.