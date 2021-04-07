عاجل.. حمدوك يشرف افتتاح فعاليات المنتدى الأول للصمغ العربي

الخرطوم - احمد عبدربة - الأربعاء 7 أبريل 2021

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

دعا رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك إلى مواجهة التحديات والمشكلات التي تواجه ولاية شمال كردفان وتحويلها إلى فرص، " وأن نبحث عن الخصوصية فيما ننتجه ونتفرد في تطويره، لا ما يفرقنا ويجعل مواردنا وإمكانياتنا مقسمة بيننا وغير مستفاد منها".



وقال إن فترة الجفاف والتصحر في الثمانينات علمتنا درساً بليغاً ألا وهو ضرورة اعتماد التنمية المستدامة كمدخل لتوفير احتياجات البشر في الحاضر، مع ضمان توفير احتياجات الأجيال القادمة من خلال الاهتمام بالبيئة واستخدام الطاقة النظيفة والتقليل من الملوثات والقطع الجائر للأشجار والممارسات البيئية السالبة التي تهدر الموارد الطبيعية، وتضر بكل الغطاء الحيوي من نبات ومواشي وتضعف العائد منه يوماً بعد يوم، وقد يتلاشى إلى الأبد.

جاء ذلك لدى مخاطبته منتدى الصمغ العربي الذي عقد في مدينة الأبيض ظهر اليوم.

واشار حمدوك إلى أن الأنظار تتجه الآن إلى كردفان كمنطقة منتجة وذات موارد هائلة في وقت يواجه فيه العالم بالتدهور البيئي ونقصان الموارد وهو ما يجب التغلب عليه، مع الانتباه في الوقت ذاته لضرورات التنمية الاقتصادية والعدالة والسلام الاجتماعي. وقال إن الثروات التي تذخر بها المنطقة تشجع على الاستثمار والدخول في شراكات من أجل زيادة الإنتاج بحيث يستفيد مواطن المنطقة والسودان ككل، ويستفيد كذلك المستثمر الذي يبحث عن عائد مجزٍ.

واشار إلى ان الحكومة تضع السلام في قمة هرم الأولويات لأنه يوفر فرصة بناء هذه الأرضية الصلبة التي تجعل من التساكن والجوار أمراً حيوياً لتبادل المنافع ولتتداخل المصالح الاقتصادية والاجتماعية لتتأسس علاقات استراتيجية بين المجموعات السكانية مبنية على المصالح المشتركة والمستقبل الجماعي الزاهر لنا وللأجيال القادمة.

وكان رئيس مجلس الوزراء د. عبدالله حمدوك قد وصل مطار الأبيض صباح اليوم يرافقه عدد من السادة الوزراء، حيث كان في استقباله بمطار الأبيض والى شمال كردفان الأستاذ خالد مصطفى وأعضاء حكومته وعدد من القيادات السياسية والاجتماعية بالولاية.

وشرف السيد رئيس مجلس الوزراء بأمانة حكومة ولاية شمال كردفان بمدينة الابيض افتتاح فعاليات المنتدى الأول للصمغ العربي في إطار اهتمام الحكومة الانتقالية بقطاع الصمغ العربي تاكيداً لأهميته بوصفه سلعة استراتيجية وسيادية هامة تسهم في زيادة عجلة الاقتصاد الوطني .

وزار رئيس مجلس الوزراء وزارة المالية بولاية شمال كردفان وتسلم النسخة الاصلية من شهادته.

وطاف د.حمدوك والوفد المرافق له على سوق المحاصيل بمدينة الابيض وأجرى لقاءات مع التجار كما زار برنامج الأغذية العالمي .

والتقى رئيس الوزراء بحكومة الولاية ولجنة الأمن، كما التقى بقيادات الحرية والتغيير وممثلي لجان المقاومة.