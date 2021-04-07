عاجل.. البرهان يلتقي رئيس مجلس الشورى القطري

الخرطوم - احمد عبدربة - الأربعاء 7 أبريل 2021

التقى الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة بمقر إقامته بفندق شيراتون بالدوحة ظهر اليوم، بمعالي السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى القطري.



وبحث اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين والعمل على تعزيزها في مختلف المجالات.

وأوضح معالي السيد أحمد بن عبد الله رئيس مجلس الشورى القطري في تصريح صحافي عقب اللقاء أنه عبّر خلال اللقاء لرئيس مجلس السيادة السوداني عن ترحيبهم وسعادتهم في دولة قطر بهذه الزيارة، مبينا عمق العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأشاد رئيس مجلس الشورى القطري بالعلاقات السودانية القطرية، مشيرا إلى أنها علاقات متميزة على المستويين الرسمي والشعبي، وأضاف: "إن الشعبين السوداني والقطري شعبين مترابطين تجمعهما علاقات متينة ومتجذرة".

وقال إن رئيس مجلس السيادة له برنامج كبير ومهم خلال هذه الزيارة، متمنيا أن تصب نتائجها في مصلحة شعبي البلدين.