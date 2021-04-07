عاجل.. وزير الري يلوح باللجوء لمجلس الأمن لحل أزمة سد النهضة

الخرطوم - احمد عبدربة - الأربعاء 7 أبريل 2021

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لوح وزير الري السوداني ياسر عباس، في مؤتمر صحافي الاربعاء، باللجوء إلى مجلس الأمن الدولي لحل أزمة سد النهضة الذي تبنيه أديس أبابا على النيل الأزرق ويخشى السودان ومصر آثاره عليهما، خصوصا بعد فشل جولة المباحثات الأخيرة.



وقال عباس "نعم السودان الخيارات أمامه مفتوحة بما فيه العودة إلى مجلس الامن الدولي".

وأضاف "لدينا تحوطات في عدة مسارات أولها الفني"، مشيرا إلى "مسار للتصعيد السياسي .. وفق القانون الدولي".

والثلاثاء، انتهت جولة مفاوضات استمرت على مدار يومين بين الدول الثلاث بدون إيجاد تسوية بعد اجتماعهم في كينشاسا برعاية رئيس جمهورية الكونغو الديموقراطية فيليكس تشيسيكيدي الذي يتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الإفريقي منذ فبراير.