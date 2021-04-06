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عاجل.. حمدوك يطمئن على خطوات التحضير لمؤتمر باريس للاستثمار في السودان

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متابعات - السودان نيوز 0 تبليغ

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الخرطوم - احمد عبدربة - الثلاثاء 6 أبريل 2021

عاجل.. حمدوك يطمئن على خطوات التحضير لمؤتمر باريس للاستثمار في السودان

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متابعات - اخبار الخليج 365

ترأس رئيس مجلس الوزراء السوداني، الدكتور عبدالله حمدوك، اجتماعا، اليوم الثلاثاء، للجنة الوزارية للتحضير لمؤتمر باريس للاستثمار في السودان، الذي سيقام في منتصف مايو المقبل.

واستمع الاجتماع إلى تقرير من وزير شئون مجلس الوزراء، المهندس خالد عمر يوسف، حول جهود التحضير للمؤتمر، واستعرض البرنامج الأولي ومساهمات الوزارات والهيئات المختلفة والقطاع الخاص.

كما استعرض عددا من الوزراء الخطوات التي قامت بها وزاراتهم، وجهود الإعداد للمشاركة في المؤتمر، وحدد الاجتماع منتصف شهر أبريل الحالي كتاريخ نهائي للانتهاء من الخطوات التحضيرية.  

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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