عاجل.. تعليق إسرائيل على قرار السودان بإلغاء المقاطعة

الخرطوم - احمد عبدربة - الثلاثاء 6 أبريل 2021

رحب وزير المخابرات الإسرائيلي إيلي كوهين بقرار مجلس الوزراء السوداني إلغاء مقاطعة إسرائيل.



وقال كوهين، في بيان معلقا على القرار السوداني: "خطوة مهمة وضرورية نحو توقيع اتفاقية السلام التي ستعزز مكانتنا الدولية وتساهم في الاستقرار والازدهار".

وأضاف أن "التعاون مع السودان، أحد أهم الدول في أفريقيا، سيساهم في استقرار الأمن الإقليمي الضروري للتنمية الاقتصادية في المنطقة".

وكان كوهين زار الخرطوم مؤخرا كأول وزير إسرائيلي يزور السودان بعد إعلان البلدين قرارهما إقامة علاقات دبلوماسية.