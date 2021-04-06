عاجل.. أول رد فعل سوداني بعد فشل مفاوضات سد النهضة

الخرطوم - احمد عبدربة - الثلاثاء 6 أبريل 2021

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

قال وزير الري السوداني، البروفيسور ياسر عباس، إن السودان قدم تنازلًا بتحول الوساطة الرباعية بملف سد النهضة إلى مسهلين والتداول حولها لفترة طويلة، مشيرًا إلى أن الفكرة وجدت قبولًا من الجانب المصري ورُفِضت من إثيوبيا.



وأضاف عباس، خلال تصريحات لفضائية «إكسترا نيوز»، مساء الثلاثاء، أن السودان قدم مزيدًا من التنازلات بالرجوع إلى توصية القمة الأولى للاتحاد الإفريقي في 26 يونيو لعام 2020، بوصول الدول إلى اتفاقية خلال 8 أسابيع بمساعدة نفس المسهلين السابقين.

وذكر أن الجانب الإثيوبي رفض الرجوع إلى توصية القمة الأولى للاتحاد الإفريقي، مؤكدًا أن «الأمر يُظهر جليًا التعنت الواضح من الجانب الإثيوبي دون إعطاء أسباب مبررة أو مقنعة».