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عاجل.. مجلس الوزراء يلغي قانون مقاطعة إسرائيل

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الخرطوم - احمد عبدربة - الثلاثاء 6 أبريل 2021

عاجل.. مجلس الوزراء يلغي قانون مقاطعة إسرائيل

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متابعات - اخبار الخليج 365

أجاز مجلس الوزراء السوداني، اليوم الثلاثاء، إلغاء قانون مقاطعة إسرائيل.

ومن المنتظر أن يجاز القانون، بشكل نهائي، في اجتماع مشترك لمجلس الوزراء والسيادة، وهما بمثابة "برلمان" وفق نص الوثيقة الدستورية التي تحكم الفترة الانتقالية.

ووقع السودان وإسرائيل على اتفاق سلام في 23 أكتوبر لتصبح خامس دولة عربية تتخذ هذه الخطوة.

يذكر أن قانون مقاطعة إسرائيل كان قد سن عام 1958، ويقضي بحظر البضائع وجميع أنواع التعاون التجاري معها، وينص على عقوبات رادعة للمخالفين.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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