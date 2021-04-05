مصر والسودان يختتمان "نسور النيل 2".. ومباحثات حول التحديات العسكرية والأمنية

الخرطوم - احمد عبدربة - الإثنين 5 أبريل 2021

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

بحث رئيسا أركان مصر والسودان اليوم الإثنين، التحديات العسكرية والأمنية التي تواجه بلديهما، وذلك في ختام التدريب الجوي المشترك ”نسور النيل 2“.



وعقد رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية الفريق محمد فريد، والفريق أول ركن محمد عثمان الحسين، رئيس هيئة الأركان للقوات المسلحة السودانية، لقاء ”تناول عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والتحديات والتهديدات العسكرية والأمنية والتزامات وبرامج التعاون العسكري خلال الفترة المقبلة“، بحسب بيان للجيش المصري صدر يوم الإثنين.

واختتمت يوم الإثنين المناورات العسكرية المشتركة بين الجيشين المصري والسوداني والتي استمرت لأيام.

وبدأت فعاليات المرحلة الختامية بتقديم عرض تفصيلي تضمن استعراض الأنشطة والفاعليات التي تم تنفيذها في مراحل التدريب المختلفة، كما تضمنت الفعاليات تجهيز وإقلاع عدد من الطائرات متعددة المهام والمروحيات لتنفيذ مهام الاعتراض والحماية الجوية للقوات، وتنفيذ عمليات الهجوم على أهداف العمق والدفاع عن الأهداف الحيوية.

وجاء تدريب ”نسور النيل 2“ بالتزامن مع التوترات على الحدود بين الخرطوم وأديس أبابا، ومفاوضات سد النهضة التي تشهد جولة جديدة من المفاوضات في كينشاسا، وسط مؤشرات بعدم التوصل إلى أي نتائج.

وكان رئيس الأركان المصري قد جدد أمس الأحد، ”تأكيده على وقوف الجيش المصري إلى جانب الجيش السوداني في خندق واحد تطلعا لمستقبل آمن وواعد“.