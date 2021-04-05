عاجل.. "تحرير السودان" تطرح مبادرة سلام شامل جديدة

الخرطوم - احمد عبدربة - الإثنين 5 أبريل 2021

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

أعلنت حركة تحرير السودان التي لم توقع على اتفاق السلام، اليوم الإثنين، عن أنها ستطرح مبادرة سلام شامل جديدة.



وكان قد وصل إلى الخرطوم السبت الماضي، قادما من جوبا، مصطفى نصر الدين تمبور، رئيس حركة "تحرير السودان"، الذي انضم إلى اتفاق جوبا للسلام، في السودان.

وكان في استقبال تمبور، في مطار الخرطوم، الدكتور سليمان الدبيلو رئيس مفوضية السلام في السودان.

انقضت ستة أشهر على توقيع اتفاق جوبا للسلام بين الحكومة السودانية وممثلين عن حركات مسلحة دون تنفيذ كامل بنوده.

ورغم الاحتفاء الإقليمي والدولي باتفاق جوبا لسلام السودان، إلا أن عقبات ما زالت تعترض هذا الاتفاق، وسط انتقادات من بعض أطرافه.

وقالت حركة تحرير السودان، أحد أطراف اتفاق جوبا للسلام، إنه "رغم مرور ستة أشهر من عمر الاتفاقية فلم تنفذ منها حوالي نسبة 7%".