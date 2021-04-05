عاجل.. الجنرال خميس عبدالله يلتقي بتجمع منظمات المجتمع المدني

الخرطوم - احمد عبدربة - الإثنين 5 أبريل 2021

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

التقى عضو مجلس شركاء الفترة الانتقالية رئيس التحالف السوداني الجنرال خميس عبدالله أبكر بمكتبه اليوم ، بالسادة أعضاء مبادرة تجمع منظمات المجتمع المدني الذي يضم أكثر من 120 منظمة لمراقبة تنفيذ اتفاقية جوبا لسلام السودان .



ورحب عضو مجلس شركاء الفترة الانتقالية بوفد تجمع المنظمات وأكد على أن المجتمع السوداني يحتاج لمثل هذه المبادرات التي تساهم مساهمة فاعلة في رتق النسيج الاجتماعي وتوحيد الروح الوطنية بين أبناء الوطن وتعزيز الروابط الاجتماعية لنقل البلاد الى رحاب الديمقراطية.

وقال إن البلاد تمر بظروف استثنائية وتحديات كبيرة تواجه المواطنين وعلى الحكومة الاهتمام بمعاش الناس وتخفيف أعباء المعيشة على المواطن.

واستمع عضو مجلس شركاء الفترة الانتقالية الى تنوير شامل من أعضاء المبادرة حول الدور الذي سوف تلعبه منظمات المجتمع المدني من أجل انزال اتفاقية السلام على أرض الواقع.

وأكد أعضاء الوفد استعدادهم التام للعمل المشترك بين التحالف السوداني و تجمع منظمات المجتمع المدني.