عاجل.. السودان يغلق معبراً حدودياً مع إثيوبيا

الخرطوم - احمد عبدربة - الأحد 4 أبريل 2021

أغلق السودان، معبر (القلابات – المتمة)، على الحدود الإثيوبية، احتجاجاً على اعتداءات مليشيات إثيوبيا بالضرب على عناصر بالأمن السوداني.



ويعد المعبر الواقع على مقربة من مدينة القضارف، أحد أهم روافد التجارة البينية بين البلدين.

وقالت (العربية الحدث) إنه جرى نقل المصابين من الجانب السوداني، إلى مدينة القلابات لتلقي العلاج.

ووصف السودان في اجتماعات اللجان الأمنية المشتركة مع إثيوبيا، الهجوم بأنه جرى التخطيط له بشكلٍ مسبق، وتمَّ تحت أعين قيادات الشرطة بالمتمة الإثيوبية.

وطالب السودان في الاجتماع، الجانب الإثيوبي بتقديم اعتذار رسمي عن الواقعة، وتقديم العناصر المعتدية إلى محاكمات.

انفتاح وقال رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، بوقتٍ سابق، إن ما يحدث في المنطقة الشرقية المتاخمة لحدود السودان مع إثيوبيا، هو إعادة انفتاح وانتشار للقوات المسلحة داخل أراضيها.

وأعلن الجيش السوداني استعادة غالبية أراضي منطقة الفشقة الزراعية بولاية القضارف.

وأشار إلى أن السودان، ظل حريصاً على معالجة تعديات المزارعين الإثيوبيين والداعمين لهم على الأراضي السودانية عبر الحوار.

وانتزعت القوات الإثيوبية ومليشيات الشفتة، بوضع اليد، أراضٍ خصبة في منطقة الفشقة، في ظل صمت وتجاهل النظام البائد.

وأكد البرهان أن القوات المسلحة، لم ولن تتعدى الحدود الدولية، أو تعتدي على الجارة إثيوبيا.

واتهمت لجنة شؤون الحدود الاثيوبية الجيش السوداني باحتلال أراضٍ بعمق 20 إلى 40 كيلومتراً داخل العمق الإثيوبي منذ منتصف ديسمبر 2020.

وقالت اللجنة في وقتٍ سابق، إن العدوان غير المبرر سيكون عائقاً رئيسياً لعلاقات الجوار السلمية بين البلدين.

وتصر الخرطوم على حقها الكامل في بسط سيطرتها على الحدود، بالتزامن مع إقرار مبدأ الحوار لنزع فتيل الأزمة مع أديس أبابا.

وفي الصدد قال وزير الخارجية السوداني السابق، عمر قمر الدين، عقب اجتماعات بين لجان مشتركة للجانبين، «لقد تم ترسيم الحدود بالفعل، وكل ما تبقى في محادثاتنا هو زيادة العلامات الحدودية».

وقال المتحدث باسم الخارجية الاثيوبية، دينا مفتي : «إذا لم يتوقف السودان عن التوسع في الأراضي الإثيوبية، فستضطر إثيوبيا لشن هجوم مضاد».

سد النهضة ويخوض السودان ومصر من جهة، وإثيوبيا من جهة أخرى، معركة بشأن ملء وتشغيل سد النهضة.

وتحاول الأطراف الثلاثة التوصل إلى حل قبل شهر يوليو المقبل، وهو موعد تقول إثيوبيا بأنه نهائي لتعبئة السد.

وتتركز اعتراضات السودان على غياب المعلومات من الجانب الإثيوبي، ومن انخفاض معدلات انسياب النيل الأزرق بما يهدد 20 مليون نسمة.

وترى مصر إن ملء السد يؤثر على حصتها المائية، وهو أمر تقول إنه لا تسامح فيه.

وتتنامى الخشية من اندلاع حرب في الحوض الشرقي للنيل، جراء تلويح مصر بالخيار العسكري، في حال فشل مسارات الدبلوماسية والحوار.

ولن يكون في المقدور تنفيذ ضربات عسكرية على جسم السد بحلول يوليو المقبل، لما لذلك من تأثيرات على سد الروصيرص، والسودانيين القاطنين على ضفاف النيل الأزرق.