عاجل.. السودان يؤكد ضرورة خروج جميع المرتزقة من ليبيا

الخرطوم - احمد عبدربة - السبت 3 أبريل 2021

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

أكد النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، محمد حمدان دقلو، خلال لقائه رئيس مجلس الدولة الليبي، خالد المشري، على ضرورة خروج جميع المرتزقة الأجانب من ليبيا.



وأضاف دقلو خلال لقائه المشري في النيجر أنه في حال وجود أي سوداني في ليبيا دون إذن السلطات الليبية فإنه يعد "مرتزقا"، مشددا على أنه في ظل الصلح بين الحكومة السودانية وقوى المعارضة يستطيع المعارضون السودانيون في الخارج العودة للسودان، مشددا في ذات الوقت على أهمية التعاون الإيجابي بين البلدين في كافة المجالات، ولا سيما في الجانب الأمني وحماية الحدود.

كما تطرق اللقاء إلى الوضع الراهن في ليبيا، ووجه دقلو دعوة لخالد المشري بزيارة السودان في أقرب وقت.

من جانبه أكد المشري على عمق العلاقات بين البلدين معربا عن تطلعه لإقامة علاقات مثمرة على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والأمنية.