عاجل.. ملثمون ينهبون ركاب سيارة ويتركوهم عراة بدارفور

الخرطوم - احمد عبدربة - السبت 3 أبريل 2021

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

نهب مجهولون مسلحون ممتلكات وأزياء مواطنين يستقلون سيارة دفع رباعي ويتركوهم عراة في قارعة الطريق بمنطقة (حدوب) 12 كيلومتر من مدينة قريضة بولاية جنوب دارفور.



وقام خسمة أشخاص ملثمين يمتطون خيول اعترضوا طريق سيارة قادمة من منطقة الردوم إلى نيالا، ونهبوا كل ممتلكات الركاب أموال وهواتف، بينهم راكب نهبوا منه (١٥٠) ألف جنيه.

و الجناة لم يكتفوا بالأموال بل خلعوا أزياء الضحايا وأخذوها تحت تهديد السلاح، وتركوهم عراة في قارعة الطريق، فاستغاثوا بإحدى القرى القريبة من موقع الحادثة، تدعى قرية (أم راكوبة) شمال قريضة، وقدم سكانها طعاماً وأزياء.

وإشتكي الأهالي من كثرة حوادث النهب المسلح في منطقة وادي قرقش وحدوب وطرق مناطق التعدين الأهلي، مطالبين السلطات بتوفير الأمن في تلك المناطق، لحماية المدنيين.