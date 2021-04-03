عاجل.. الري: 50% من مساحة السودان مياه جوفية

الخرطوم - احمد عبدربة - السبت 3 أبريل 2021

كشف المهندس معاوية عبد الغني مدير الإدارة العامة للمياه الجوفية والوديان بوزارة الري والموارد المائية عن خطته للعام 2021 والتى تستهدف حفر ثلاثة آبار فى الولاية الشمالية واقامة عدد من الورش للتوعية وتاهيل المعمل المركزي ، وقال أن 50% من مساحة السودان عبارة عن أحواض مياه جوفية.



وابان فى ورقة عمل قدمت في ورشة تقييم أداء قطاع الري للموسم 2020م -2021 عقدت مؤخرا بدار المهندس بمدني أن إدارته تخطط هذا العام لإقامة 20 ورشة توعوية لرفع كفاءات العاملين إلى جانب التنوير بلائحة المياه الجوفية وتأهيل المعمل المركزي لمواكبة التطورات .

وأشار إلى المعوقات والتحديات التي تواجه الإدارة في عدم توفر الإمكانيات المالية والإهتمام بالرصد الدوري، إضافة لتفعيل قوانين إدارة المياه للمحافظة على الموارد وحمايتها من التلوث وأهمية المحافظه على المياه داخل المواعين.