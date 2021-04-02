عاجل.. السودان يعلن تمسكه بالوساطة الرباعية في مفاوضات سد النهضة

الخرطوم - احمد عبدربة - الجمعة 2 أبريل 2021

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ذكرت وكالة الأنباء السودانية، اليوم الجمعة، أن وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق المهدي، ووزير الري، ياسر عباس، توجها على رأس وفد إلى عاصمة الكونغو كينشاسا، للمشاركة في اجتماعات سد النهضة الاثيوبي برعاية الاتحاد الإفريقي.



ويشارك وفد السودان في هذه الجولة من المباحثات بهدف تحديد منهجية التفاوض ومساراته والاتفاق عليها لضمان إجراء مفاوضات بناءة تتجاوز الجمود الذي لازم المفاوضات خلال الاشهر الماضية.

وبحسب الوكالة، فإن السودان سيجدد تمسكه بمقترح الاستعانة بوساطة دولية رباعية تضم الاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، وتعمل تحت قيادة الاتحاد الإفريقي، لمساعدة الأطراف الثلاثة للتوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة يخاطب مصالح كل الاطراف.