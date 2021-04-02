عاجل.. البرهان يدعو الاتحاد الإفريقي لدعم جهود السلام بالبلاد

الخرطوم - احمد عبدربة - الجمعة 2 أبريل 2021

دعا رئيس مجلس السيادة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، الاتحاد الافريقي، لبذل مزيد من الجهد لاستكمال عملية السلام، وحث الحركات غير الموقعة على الانضمام للعملية السلمية .وأكد البرهان حرص السودان على ضرورة إيجاد الحلول لكافة قضايا القارة الأفريقية من خلال جهود الأفارقة أنفسهم.



واستقبل البرهان بالقصر الرئاسي وفد مجلس السلم والأمن الافريقي الذي يزور البلاد.من جانبه أكد رئيس مجلس السلم والامن الافريقي لشهر ابريل محمد ادريس فرح في تصريح صحفي، حرص المجلس على دعم السودان خلال المرحلة المقبلة بما يحقق السلام والاستقرار بالبلاد.

وقال إن اللقاء تناول التحديات التي تواجه السودان والإنجازات التي تحققت، خاصة فيما يلي توقيع اتفاق المبادئ بين رئيس مجلس السيادة الانتقالي والقائد عبد العزيز الحلو، وأبان أن الوفد لمس حرصاً شديداً من رئيس مجلس السيادة على تفعيل دور الاتحاد الأفريقي ومواكبته لمتطلبات المرحلة عبر تفعيل الآليات الإفريقية لإيجاد الحلول الأفريقية لمشاكل القارة.وتعهد رئيس المجلس بأن نتائج الزيارة ستجد اهتماماً كبيراً خلال اجتماعات المجلس، لافتا لقدرة المجلس على تطوير الحلول الأفريقية ومواكبة التطورات في السودان حتى نهاية الفترة الانتقالية وتقديم الدعم اللازم لها.

وأضاف أن اللقاء أمن على ضرورة تزويد الاتحاد الإفريقي بالقدرات الفنية والسياسية والقانونية اللازمة لإنجاح دوره في الوساطة في قضية سد النهضة.من جهته أوضح السفير خالد فرح مدير إدارة الشؤون الإفريقية بوزارة الخارجية، أن رئيس مجلس السيادة اطلع الوفد على التحديات التي تواجه السودان خلال الفترة الانتقالية.

وقال إن الفريق اول ركن البرهان، أشار خلال اللقاء الى قضية سد النهضة والأوضاع على الحدود الشرقية والدور المرتقب للاتحاد الأفريقي ومجلس السلم والأمن في هذا الإطار لإيجاد الحلول للقضايا الأفريقية