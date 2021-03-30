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عاجل.. رئيس مفوضية السلام يكشف أسباب تأخير تنفيذ بعض بنود اتفاقية السلام

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متابعات - السودان نيوز 0 تبليغ

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الخرطوم - احمد عبدربة - الثلاثاء 30 مارس 2021

عاجل.. رئيس مفوضية السلام يكشف أسباب تأخير تنفيذ بعض بنود اتفاقية السلام

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متابعات - اخبار الخليج 365

أكد رئيس مفوضية السلام بالسودان الدكتور سليمان الدبيلو، أن الظروف الموضوعية التي تمر بها البلاد ساهمت في تأخير تنفيذ بعض بنود اتفاقية السلام.

والتقى رئيس مفوضية السلام بالسودان، اليوم الثلاثاء، مع المبعوث الأمريكي للسلام في السودان السفير دونالد بوث، حيث تطرق اللقاء إلى قضايا تنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان.

وقال الدبيلو،في تصريح صحفي، إنه أطلع المبعوث الأمريكي على سير تنفيذ اتفاقية السلام، وقدم إجابات لكل الأسئلة التي طرحها السفير دونالد بوث بشأن السلام في البلاد.

وأضاف أن المبعوث الأمريكي أشار إلى أن السودان خرج من قائمة الدول الراعية للإرهاب والتي كانت تقيده، وأنه أصبح الآن منفتحا على المجتمع الدولي، مضيفا أن الولايات المتحدة الأمريكية ودول الترويكا ستبذل كل جهدها لدعم السودان، خاصة في تنفيذ اتفاق السلام وفي الجوانب الاقتصادية.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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