عاجل.. تحرير 27 فتاة من أسر عصابة للاتجار بالبشر في السودان

الخرطوم - احمد عبدربة - الثلاثاء 30 مارس 2021

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نجحت أجهزة الأمن السودانية في تحرير 27 فتاة ينتمين إلى جنسيات 3 دول من براثن عصابة للاتجار بالبشر.



وذكرت وكالة الأنباء السودانية أن قوات الشرطة بولاية القضارف السودانية نجحت في تفكيك شبكة تنشط في الإتجار بالبشر بمحلية القلابات الشرقية، وتحرير 27 فتاة من الضحايا من جنسيات لثلاث من دول مجاورة للسودان بمنطقة الدروت، بعد مطاردة عنيفة مع عناصر الشبكة الإجرامية انتهت بالسيطرة على الموقف.

ونقلت الوكالة عن مسؤولين بشرطة ولاية القضارف قولهم إن العملية تمت إثر معلومات توفرت عن نشاط لشبكة إجرامية تقوم بالإتجار بالبشر من دول الجوار، حيث تم تحريك فريق ميداني تمكن من تحرير 27 فتاة من ضحايا الاتجار بالبشر على متن 2 عربتي دفع رباعي بعد مطاردة مع عناصر الشبكة، وتم القبض على 4 متهمين، أحيلوا للتحقيق للوقوف منهم على تفاصيل التشكيل الإجرامي والمتورطين فيه.