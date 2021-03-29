استقرار درجات الحرارة المنخفضة نسبيا

الخرطوم - احمد عبدربة - الإثنين 29 مارس 2021

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في تقريرها اليومي عن حالة الطقس خلال الـ24 ساعة المقبلة أن تستقر درجات الحرارة بشقيها العظمى و الصغرى على قيمتها المنخفضة دون تغيير ذو تأثير في أغلب انحاء البلاد مضيفا ،ان البلاد لا تزال متأثرة بالمنخقض الجوي القادم من حوض البحر الأبيض المتوسط و شمال أفريقيا و الذي ضرب البلاد منذ الاسبوع الماضي .



وأشار التقرير أن البلاد تهب عليها الرياح الشمالية و الشمالية الغربية متوسطة السرعة تنشط احيانا لتكون الأجزاء المتاثرة بحركة الرمال و الاتربة المثارة محصورة في أجزاء من المناطق المكشوفة.

وأضاف أن طقس ساحل البحر الأحمر و مثلث حلايب يكون معتدل أغلب ساعات اليوم مع حركة رياح متوسطة السرعة تهب من جهة الشمال و الشرق و تتحول إلى غربية خفيفة ليلا. واوضح التقرير أن أعلى درجة حرارة متوقعة في مدينة القضارف 39 درجة مئوية وأدنى درجة حرارة متوقعة في مدينة وادي حلفا ١٥ درجة مئوية مشيرا الى أن أعلى درجة حرارة متوقعة في مدينة الخرطوم ٣٤ وأدنى درجة حرارة متوقعة ٢٠ درجة مئوية.