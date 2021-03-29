عاجل.. الاتحاد الأوربي يهني السودان علي تسوية ديونه

الخرطوم - احمد عبدربة - الإثنين 29 مارس 2021

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بعث الممثل الاعلى للاتحاد الاوربي السيد جوزيف بوريل ومفوض الشراكات الدولية السيدة جوتا أوربيلينن بتهانيهما للسودان بمناسبة تسوية المتأخرات المستحقة على السودان للمؤسسة الدولية للتنمية (IDA) التابعة لللبنك الدولي .



وقال بيان صادر عن الاتحاد الاوربي ان الخطوة تدعم جهود الحكومة الانتقالية السودانية على استقرار الاقتصاد وتعزز الحكومة وتحسن الظروف الاجتماعية والاقتصادية لمواطنيها، وبذلك، يقترب السودان خطوة من تطبيع علاقاته مع المجتمع الدولي والمضي قدمًا في تخفيف عبء الديون بموجب مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون.

اشاد الاتحاد الأوربي بدور الولايات المتحدة الأمريكية في تقديم القرض التجسيري المطلوب لتسهيل عملية تصفية المتأخرات، مشيرا إلى مواصلة الاتحاد الأوربي، بالتنسيق مع الشركاء الدوليين، دعم الحكومة الانتقالية السودانية في جهودها الإصلاحية لتحقيق النمو المستدام والازدهار على المدى الطويل.