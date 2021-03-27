عاجل.. عودة الدفعة الأولى من مصابي ثورة ديسمبر المجيدة للبلاد

الخرطوم - احمد عبدربة - السبت 27 مارس 2021

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

عادت إلى البلاد فجر اليوم السبت الدفعة الأولى من مصابي ثورة ديسمبر المجيدة بعد رحلة علاجية لجمهورية مصر العربية استمرت زهاء الاسبوعين، وكان في استقبالهم الاستاذ محمد عثمان حسين منسق اللجنة الفنية لمعالجة مصابي ثورة ديسمبر المجيدة بمجلس الوزراء وعدد من المسؤولين بالدولة.



ونقلا" عن السيد رئيس مجلس الوزراء د.عبدالله حمدوك أكد منسق اللجنة الفنية لمصابي الثورة في تصريحات صحفية أن قضايا مصابي الثورة من أهم أولويات الحكومة الانتقالية.

وأوضح أن قضايا المصابين تشمل العلاج بالداخل والخارج والدعم الاجتماعي والتعليم، فضلا عن رعاية أسرهم الكريمة مضيفا" أن جهود اللجنة سوف تستمر وأنه إضافة إلى جمهورية مصر ستشهد الايام القادمة سفر ما تبقى من مصابي الثورة المجيدة إلى الهند وتركيا بالإضافة إلى دول أوربية أخرى.

من جانبهم قدم عدد من المصابين شكرهم للسيد رئيس مجلس الوزراء على اهتمامه بقضاياهم مع شكرهم لجمهورية مصرعلى كرم الضيافة وحسن الاستقبال ما يؤكد على أزلية العلاقة بين الشعبين الشقيقين .