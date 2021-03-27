وفاة مدير محلية حلفا في غرق لنش القوات البحرية بأرقين

الخرطوم - احمد عبدربة - السبت 27 مارس 2021

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

تمكنت السلطات السودانية قبل قليل، من انتشال جثمان إسماعيل بلال المدير التنفيذي لمحلية حلفا الذي توفي إثر تعرض لنش تابع للقوات البحرية للغرق في بحيرة النوبة بوادي حلفا صباح اليوم.



من جانبه أكد العميد تاج السر أحمد عثمان مدير جمارك حلفا وعضو لجنة الأمن وهو من الناجين، أن هناك 3 من المفقودين بينهم مدير شرطة المحلية ومدير استخبارات الجمارك وأحد افراد استخبارات الجيش،فيما يجري البحث عن المفقودين في معسكرات الصيادين والمنطقة المحيطة بموقع الحادث.

ولفت العميد تاج السر الى نجاة 6 أفراد من بينهم مدير الجمارك ومدير شرطة المحلية ومدير الأمن والمخابرات والمستشار القانوني لمحلية حلفا وأحد أفراد القوات البحرية بحامية حلفا الذين تم إنقاذهم عبر الصيادين وانتشالهم، وفقا لوكالة الأنباء السودانية سونا.

وأضاف تاج السر أن اللنش تعرض لعطل مفاجئ، حيث تقرر العودة لارتفاع الأمواج في وسط البحيرة، وأثناء العودة انقلب اللنش.