عاجل.. دقلو يعود للبلاد بعد زيارته لجنوب السودان

الخرطوم - احمد عبدربة - الجمعة 26 مارس 2021

عاد النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الإنتقالي الفريق اول محمد حمدان دقلو، للبلاد اليوم، بعد زيارة لجمهورية جنوب السودان استغرقت يوما واحدا،رافقه خلالها عضو المجلس الدكتور الهادي ادريس ووزير الشباب والرياضة الدكتور يوسف ادم الضي .



وكان في استقباله بمطار الخرطوم الأمين العام لمجلس السيادة الفريق الركن محمد الغالي علي يوسف.

وبحث النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الإنتقالي خلال الزيارة عددا من الملفات المشتركة في مقدمتها ملف سلام جنوب السودان ، وتنوير القيادة بدولة الجنوب على سير تنفيذ اتفاق جوبا للسلام .

وشارك في حفل التكريم الذي اقامه إتحاد التلفزة الخاصة بافريقيا بالتعاون مع حكومة جنوب السودان لتكريم صناع السلام ، حيث تم تكريمه بدرع القيادة عرفانا لجهوده في تحقيق السلام في السودان وجنوب السودان، وشمل التكريم عضو مجلس السيادة الأستاذ محمد حسن التعايشي الذي ينتظر ان يتم تسليمه الدرع بالخرطوم خلال الأيام المقبلة.