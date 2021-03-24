7 قتلى بهجوم مسلح في جنوب السودان

الخرطوم - احمد عبدربة - الثلاثاء 23 مارس 2021

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قتل 7 مدنيين بنيران مسلحين استهدفوا قاربا نهريا قرب مدينة ملكال عاصمة أعالي النيل شمال شرقي دولة جنوب السودان.



وفي تصريحات إعلامية، قال بوضوك إيانق، حاكم ولاية أعالي النيل، الثلاثاء، إن الحادث وقع بعد أن غادر القارب النهري بلدة اولانق، حيث قام مسلحون مجهولون بإطلاق النيران عليه.

وأضاف أن إطلاق النار أسفر عن مقتل 7 مدنيين، بينهم أطفال ومسنون.

ولفت إيانق إلى أن القارب النهري وصل مدينة ملكال "لكننا لم نستطع تحديد الجهات المتورطة في الهجوم"، مشددا على أن حل مثل هذه القضايا يتم عبر "الإدارات الأهلية".