طبيب تونس يعلن موعد عودة معلول إلى مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد سهيل الشملي، طبيب المنتخب التونسي، أن علي معلول، ظهير أيسر الأهلي، سيعود إلى مصر بعد التعافي من إصابته بالعضلة الخلفية.

وقال الشملي في تصريحات لـ"أون تايم سبورتس 2": "اتفقنا مع الطاقام الطبي للأهلي أن يغادر علي معلول تونس وهو جاهز للمشاركة".

وأضاف: "شفاء اللاعب سيصب في صالحنا لأن لاعبينا يجب أن يكونوا في حالة جيدة، خاصةً أن مردود ذلك سيكون لصالح المنتخب".

وأشار طبيب تونس إلى أن معلول يتبقى في برنامجه العلاجي حوالي 3 أسابيع، موضحا أن إصابته تجددت بسبب التسرع في عودته للمشاركة.

يُذكر أن معلول كان يخوض المرحلة الأخيرة من التأهيل بعد الإصابة التي تعرض لها أمام بايرن ميونيخ بمونديال الأندية يوم 8 فبراير الماضي، لكن تجددت إصابته ليستكمل برنامجه العلاجي في تونس.