إيمونيكي: الأهلي أقوى من الزمالك حاليا.. وهذا الفريق الأنسب لصلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد النيجيري إيمانويل إيمونيكي، نجم الزمالك ومنتخب نيجيريا السابق، أن الأهلي يتفوق على الفريق الأبيض في الوقت الحالي، مشيرا إلى أن وجهة ريال مدريد ستكون الأفضل لمحمد صلاح نجم ليفربول في إسبانيا.

وقال إيمونيكي، في تصريحات لبرنامج "اللعيب" عبر قناة "إم بي سي مصر" صباح الأربعاء: "لا شك أن الأهلي أقوى من الزمالك حاليا، وحزنت عندما خسر لقب دوري الأبطال في النسخة الماضية".

وأضاف: "أعلم جيدا أن الزمالك لم يُوفق في مبارياته في دوري الأبطال رغم أن لديه لاعبين جيدين، ولكن أعلم أن هذا يتطلب ضم صفوف الزمالك، وأرى أنهم قادرون على تجاوز تلك الأزمة".

وانتقل إيمونيكي المتواجد حاليا في إسبانيا للحديث عن فكرة انتقال محمد صلاح للدوري الإسباني قائلا: "الجماهير الإسبانية تتشوق لرؤية صلاح في الليجا فهو لاعب مميز ونجم حقيقي ويتميز بالصبر والمثابرة".

وتابع: "كلما يذكر اسم صلاح أتذكر ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، إنه لاعب عالمي ودولي وسيكون إضافة للكرة الإسبانية بصفة عامة، وأعلم أن هناك صراع بين الأندية للحصول على خدماته، فهو نجم ليفربول ويمثل الكرة الإفريقية على أكمل وجه، واللاعبين الشباب يتابعونه عن قرب".

وأتم قائلا: "أرى أن أسلوب لعب محمد صلاح يليق بريال مدريد، هذا انطباع شخصي وسيكون إضافة كبيرة لصفوف الفريق، عكس برشلونة الذي يعتمد على اللعب الرياضي الارتجالي".