مدافع الطلائع: استطيع منافسة لاعبي الأهلي.. ومحمود علاء أفضل مدافع وبعده بانون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد أحمد علاء مدافع النادي الأهلي المعار إلى صفوف طلائع الجيش، قدرته على منافسة لاعبي الخط الدفاعي في القلعة الحمراء والمشاركة أساسيًا بعد انتهاء فترة إعارته الحالية.

وأشار علاء في تصريحات عبر قناة صدى البلد، إلى أن شقيقه محمود مدافع نادي الزمالك، يعد الأفضل في الدوري المصري حاليًا ومن بعده بدر بانون مدافع الأهلي.

وقال أحمد علاء: "إذا كنت غير قادر على منافسة مدافعي الأهلي الحاليين سأرحل عن الفريق، خرجت للإعارة من أجل العودة بشكل أفضل، لدي طموح وأرغب في تحقيقه".

وأكمل: "أنا لاعب في النادي الأهلي بالفعل، خرجت للإعارة في الطلائع من أجل المزيد من الخبرات، بالتأكيد أريد العودة والمشاركة بصورة منتظمة".

وأضاف: "عندما انتقلت إلى الأهلي كان الفريق يعاني من ظروف صعبة، مثل الخروج من البطولة العربية وخسارة اللقب الأفريقي، وكان دخول عنصر جديد على الفريق صعب للغاية وذلك فضلت الإعارة".

وأكمل: "كارتيرون تحدث معي في معسكر الأهلي بكرواتيا وقال لي أنه سيعتمد عليَ ولكني فوجئت بعدها بأنني لا أشارك، عادة لا أسأل عن سبب عدم مشاركتي ولكني كنت أريد حقي لأنني أتدرب بشكل جيد".

وأضاف: "بيراميدز سبق وأن تفاوض معي بالتزامن مع تقديم الأهلي عرضًا لضمي، لذلك فضلت الانتقال للقلعة الحمراء خاصة أن عائلتي كلها أهلاوية".

واختتم: "محمود علاء هو أفضل مدافع في الدوري المصري، ومن بعده بدر بانون الذي أراه لاعب رائع للغاية ولديه أسلوب خاص جعله يندمج مع الأهلي سريعًا".