تعرف على ترتيب شارة قيادة المنتخب في مواجهتي كينيا وجزر القمر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

يستعد منتخب مصر للظهور من جديد تحت قيادة حسام البدري وجهازه المعاون حين يحل الفريق الوطني ضيفا على كينيا في نيروبي بالجولة الخامسة من المجموعة السابعة بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية بالكاميرون يناير القادم.

ويحتل المنتخب المصري صدارة مجموعته برصيد 8 نقاط، متساويا مع منتخب جزر القمر وصيف المجموعة، لترجيح الأهداف كفة الفراعنة، بينما يأتي المنتخب الكيني في المركز الثالث بالمجموعة برصيد 3 نقاط، ثم منتخب توجو في ذيل المجموعة بنقطة وحيدة.

وسيلعب المنتخب أمام نظيره الكيني في تمام الساعة السادسة من مساء الخميس المقبل، قبل أن يعود إلى مصر لمواجهة جزر القمر في ختام التصفيات الإفريقي يوم الإثنين المقبل، ويكفي الفريق حصد نقطة واحدة على الأقل لضمان التأهل رسميا إلى كأس الأمم.

وسبق لحسام البدري، المدير الفني للمنتخب، الإعلان عن تطبيق نظام الأقدمية لاختيار مَن يحمل شارة القيادة في صفوف منتخب مصر، وهو ما يجعل عمرو السولية في المركز الأول بالترتيب، في ظل استبعاد أحمد فتحي وغياب عبدالله السعيد للإصابة.

ويأتي في المركز الثاني خلف السولية في ترتيب شارة قيادة المنتخب في المعسكر الحالي وفقا للأقدمية أحمد حجازي، ويليه محمد النني ومحمد صلاح رابعا، ثم عمر جابر، طارق حامد، محمود حسن تريزيجيه، علي جبر، أيمن أشرف والحارس محمد الشناوي في المرتبة العاشرة.

وارتدى أحمد حجازي شارة قيادة المنتخب في المباراة الأخيرة أمام توجو بعد استبعاد عبد الله السعيد كابتن المنتخب من التشكيل الأساسي، فيما كان السعيد قائد المنتخب خلال المعسكر وارتدى الشارة في مباراة توجو التي أقيمت بالجولة الثالثة في مصر.

وفي حال غياب عمرو السولية عن التشكيل الأساسي، سيظل حجازي قائد منتخب مصر في مواجهة كينيا، لكن مدافع اتحاد جدة السعودي قد يكون خارج قائمة المنتخب أمام جزر القمر في الجولة الأخيرة بمصر، في ظل القيود التي يفرضها فيروس كورونا في السعودية.

وبالتالي قد يأتي صلاح في المركز الثالث لترتيب شارة القيادة خلف السولية والنني في مواجهة جزر القمر حال تعذر وصول حجازي إلى مصر.

ترتيب شارة قيادة المنتخب في المعسكر الحالي وفقا للأقدمية:

1- عمرو السولية.

2- أحمد حجازي.

3- محمد النني.

4- محمد صلاح.

5- عمر جابر.

6- طارق حامد.

7- محمود حسن تريزيجيه.

8- علي جبر.

9- أيمن أشرف.

10 محمد الشناوي.

وجاءت قائمة منتخب مصر كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي - محمود عبد الرحيم "جنش" - محمد بسام - عامر عامر.

الدفاع: محمد هاني - عمر جابر - ياسر إبراهيم - أحمد حجازي - محمود حمدي "الونش" - علي جبر - أيمن أشرف - أحمد أبو الفتوح - أحمد أيمن منصور.

الوسط: طارق حامد - محمد النني - حمدي فتحي - عمرو السولية.

وسط الهجوم: محمد صلاح - أحمد سيد "زيزو" - إسلام عيسى - محمد فاروق - محمود حسن "تريزيجيه" - مصطفى فتحي - محمد مجدي "أفشة".

وفي الهجوم: مصطفى محمد - أحمد ياسر ريان - حسام حسن - محمد شريف.