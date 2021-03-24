الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تصفيات المونديال «أوروبا»
تركيا - هولندا 21:00
البرتغال - أذربيجان 23:45
فرنسا - أوكرانيا 23:45
بلجيكا - ويلز 23:45
تصفيات كأس إفريقيا
ساوتومي - السودان 23:00
الدوري التونسي
النجم - البنزرتي 17:00
المنستيري - الصفاقسي 17:00
الدوري الجزائري
الشلف - بلوزداد 18:00
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