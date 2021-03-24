الامارات | رمسة ملاعب

شكرا لقرائتكم خبر عن رمسة ملاعب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شارة

ظهر كابتن الفريق السابق لأحد الأندية بأداء متواضع في المباريات التي تلت سحب شارة القيادة منه وإعطاءها لزميل آخر، ما أثار الاستغراب.

استقالة

توقع مراقبون أن يشهد أحد الأندية استقالات بالجملة لأعضائه في أعقاب تراجع النتائج ومطالبة مشجعين لإدارة النادي بالرحيل، وإفساح المجال لإدارة جديدة.

مفاوضات

دخل نادٍ كبير في مفاوضات مع لاعب أجنبي في أحد أندية الساحل الشرقي، للتعاقد معه بداية من الموسم المقبل، بعدما تألق بشكل كبير الموسم الحالي، خصوصاً أنه يلعب على سبيل الإعارة مع فريقه.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news