الامارات | «كاراتيه الشارقة لرياضة المرأة» يحتفظ بلقب الدوري

شكرا لقرائتكم خبر عن «كاراتيه الشارقة لرياضة المرأة» يحتفظ بلقب الدوري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نجح فريق الكاراتيه بنادي الشارقة لرياضة المرأة في الحفاظ على لقبه بطلاً للدوري، للموسم الثاني على التوالي، بعد التألق في الكوميتيه جماعي، من خلال اللاعبات: حوراء العجمي، وفاطمة سالم، واليازية خالد.

وعبرت مدير عام مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، ندى عسكر، عن فخرها بنجاح اللاعبات في الحفاظ على اللقب، وقالت في تصريحات صحافية: «ثمرة عمل وجهد كبير من الجهازين الفني والإداري واللاعبات، وهي منظومة تؤكد أننا رغم الظروف الحالية نجحنا في الحفاظ على التوازن بين كل الأمور الخاصة باللعبة».

وأضافت: «الحصول على خمس ميداليات في بطولة بريطانيا الدولية (عن بُعْد)، كان دافعاً معنوياً قوياً للاعبات النادي، لإثبات الكفاءة العالية لديهن».

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