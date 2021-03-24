الامارات | 32 لاعباً في بطولة الاسكواش الأولى بالفجيرة

شكرا لقرائتكم خبر عن 32 لاعباً في بطولة الاسكواش الأولى بالفجيرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنظم الفجيرة، يومي الجمعة والسبت المقبلين، بطولة الفجيرة الاولى للاسكواش في نادي الفجيرة الدولي للتنس، بحضور ودعم الشيخ المهندس محمد بن حمد بن سيف الشرقي، مدير دائرة حكومة الفجيرة الإلكترونية، ويتنافس في المنافسات 32 لاعباً من مختلف إمارات الدولة.

وعبر رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة للتنس، عبدالغفور بهروزيان، عن سعادته باستضافة البطولة، وإتاحة الفرصة للاعبي الاسكواش البارزين لإظهار مواهبهم، وقال في تصريحات صحافية: «بدورنا نشجع على ممارسة الاسكواش، كونها رياضة تربط المهارات العقلية والبدنية والتقنية معاً».

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