اخبار الرياضه

الامارات | ختام بطولة خماسي البولينغ لذوي الإعاقة السمعية

0 نشر
دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن ختام بطولة خماسي البولينغ لذوي الإعاقة السمعية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتمت مسابقات خماسي البولينغ لذوي الإعاقة السمعية، التي أقيمت بمركز دبي للبولينغ، بتنظيم لجنة الإمارات لرياضة الصم باللجنة البارالمبية الإماراتية. وقال بيان صحافي: «فاز فريق نادي دبي لأصحاب الهمم بالمركز الأول، بعد أن جمع لاعبوه 5113 نقطة، وقد مثّل الفريق اللاعبون: وليد خالد وعدنان علي وطارق شهاب وأيمن سالم وعلي حسن، أما المركز الثاني فكان من نصيب فريق نادي العين لأصحاب الهمم، بعد أن جمع لاعبوه 4534 نقطة، وقد مثّل الفريق: محمد خميس ومطر علي وناصر عبدالله وسالم عبدالله، وأسامة صالح، وحصل نادي عجمان لذوي الإعاقة على المركز الثالث، بعد أن جمع لاعبو الفريق 3250 نقطة، ومثّل الفريق: عبدالعزيز ومصعب عبدالرحيم وأحمد يوسف وعيسى الحمادي وعبدالله بحري.

 

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا