الامارات | شباب وناشئو المبارزة إلى القاهرة للمشاركة في بطولة العالم

شكرا لقرائتكم خبر عن شباب وناشئو المبارزة إلى القاهرة للمشاركة في بطولة العالم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تتوجه، يوم الأحد المقبل، بعثة منتخب الإمارات لشباب وناشئي المبارزة إلى العاصمة المصرية القاهرة، لإقامة معسكر مغلق بالمركز الأولمبي بالمعادي رفقة المنتخب المصري، لوضع اللمسات الأخيرة على الجاهزية الفنية والبدنية، من أجل المشاركة في بطولة العالم للناشئين والشباب، التي ستقام بالصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي، خلال الفترة من 3 إلى 12 أبريل المقبل.

وأكد بيان صحافي، صادر عن اتحاد المبارزة، أن المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي للمبارزة سيترأس البعثة إلى القاهرة، والتي ستضم المدربين أسامة عادل وأحمد موسى، والإداريين خليفة الزرعوني، وشيخة الشامسي، و19 لاعباً ولاعبة، هم: نورة البريكي وشهد خرام وزينب موسى وفاطمه الكعبي وأصيلة الزعابي وشيخة الزعابي وزينب الحوسني وعائشة عبيد وفجر المرزوقي، وخالد بالسلاح وعمر بالسلاح ومايد محمد وسيف أحمد ومحمد الصايغ وشهاب الجعبي وعبدالله أهلي وخليفة الكعبي وأحمد الحمادي وخالد مبارك.

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