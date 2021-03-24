الامارات | رونالدو عينه على رقم قياسي في تصفيات المونديال

شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدو عينه على رقم قياسي في تصفيات المونديال والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستهدف قائد المنتخب البرتغالي، كريستيانو رونالدو، أن يحقق رقماً قياسياً جديداً على مستوى منتخب بلاده، بعدما أصبح الأكثر تسجيلاً للأهداف في تاريخ كرة القدم. وعلى مستوى البرتغال، سجل رونالدو 102 هدف، خلال 170 مباراة، ليكون أكثر لاعب يسجل أهدافاً دولية مع أي منتخب أوروبي حتى الآن. وستكون الفرصة سانحة أمام رونالدو للاقتراب من الرقم القياسي لدائي، وربما تحطيمه من خلال مواجهات المنتخب البرتغالي أمام أذربيجان اليوم، وصربيا ولوكسمبورغ يومي 27 و30 الجاري في التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال 2022. وكان رونالدو دشن أهدافه الدولية بهدفه في اليونان في افتتاح كأس أوروبا 2004، وكانت هذه هي المباراة الدولية الثامنة لرونالدو.

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