الامارات | نهائي الكأس في 9 أبريل.. وتعديل مواعيد الجولات الأخيرة للدوري

شكرا لقرائتكم خبر عن نهائي الكأس في 9 أبريل.. وتعديل مواعيد الجولات الأخيرة للدوري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أجرت رابطة المحترفين تعديلات على مواعيد الجولات الثلاث الأخيرة من دوري الخليج العربي، بينما ستقام الجولة 23 في موعدها يومي الثاني والثالث من أبريل المقبل، فيما الجولة 24 يوم الثالث من مايو المقبل، ثم الجولة 25 بتاريخ السابع من الشهر ذاته، ويختتم الدوري بالجولة 26 في 11 مايو. في المقابل، تقرر إقامة نهائي كأس الخليج العربي بين شباب الأهلي والنصر الساعة 7:05 مساء التاسع من أبريل المقبل على استاد الشارقة، بدلا من السادس منه.

وبحسب بيان للرابطة، لم يتم الحسم بعد في إقامة الجولات الثلاث الأخيرة في يوم أو على يومين. وأشارت إلى أن التعديل فرضه جدول مباريات أبطال آسيا.

جاء ذلك، خلال اجتماع اللجنة الفنية للرابطة الذي عقد مساء أول من أمس، عن بُعد، برئاسة عضو مجلس إدارة الرابطة رئيس اللجنة الفنية، حسن طالب المرّي، وبقية الأعضاء.

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