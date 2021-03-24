شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. دونيس في مهمة إنقاذ الوحدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أعلن نادي الوحدة التعاقد رسميا مع المدرب اليوناني جيورجوس دونيس، خلفا للأردني محمود الحديد الذي تمت إقالته عقب الهزيمة الثقيلة أمام العين في الجولة الماضية من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وخاض دونيس تجربة تدريبية مع الهلال بين عامي 2015 و2016، ونجح خلالها في تحقيق لقبي كأس الملك والسوبر.

ويأتي اليوناني في مهمة صعبة لإنقاذ الوحدة من خطر الهبوط، إذ يحتل «الفرسان» المركز 14 في ترتيب الدوري، برصيد 27 نقطة من 25 مباراة.