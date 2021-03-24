شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر الخليج 365: الرتوعي والعتيبي يترشحان لرئاسة القادسية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - كشفت مصادر "الخليج 365" عن ترشح عضو مجلس إدارة نادي القادسية السابق محمد الرتوعي، لتولي رئاسة نادي القادسية، إضافة إلى محمد العتيبي أحد الأعضاء السابقين في النادي.

وأعلنت اللجنة العامة لانتخابات الأندية فتح باب الترشح لرئاسة وعضوية مجلس إدارة نادي القادسية بنظام (القائمة). وسيكون باب الترشح لرئاسة وعضوية مجلس إدارة القادسية مفتوحا لمدة 5 أيام اعتبارا من 15 وحتى 19 شعبان الجاري، على أن تعقد الجمعية العمومية لتنصيب الرئيس يوم 29 شعبان.

وكان رئيس نادي القادسية السابق مساعد الزامل، قد أعلن استقالته مع انطلاق الموسم الرياضي الجاري، ليتم تكليف نائب الرئيس ناصر الدغيثر بتولي مهام الرئاسة لحين انعقاد الجمعية العمومية للنادي.

ويتوقع أن تشهد الأيام القليلة المقبلة دخول أسماء جديدة لسباق الرئاسة في نادي القادسية.