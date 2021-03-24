شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس رحلة منتخب مصر إلى كينيا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت طائرة منتخب مصر المتجهة إلى كينيا، لمواجهة منتخبها في السادسة مساء الخميس المقبل في الجولة الخامسة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2022 التي تستضيفها الكاميرون، كواليس عديدة خلال رحلتها من مطار القاهرة إلى العاصمة الكينية نيروبي.

ودخل أكثر من لاعب في صفوف منتخب مصر فى وصلة ضحك وهزار داخل طائرة المنتخب على رأسهم محمد صلاح ومحمود تريزيجيه ومحمد الشناوي ومحمد مجدي أفشة وطارق حامد.

ونقلت قناة أون تايم سبورت كواليس سفر المنتخب من مطار القاهرة على متن طائرة خاصة إلى كينيا، إلى جانب الاستقبال الكبير من قبل جماهير كينيا والبعثة المصرية لنجوم المنتخب.

كما طلب مسئولو منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدري من مسئولى السفارة في كينيا، توفير أمن خاص يرافق محمد صلاح نجم المنتخب وليفربول الإنجليزي والمتواجد ضمن بعثة الفريق في كينيا.

ووصلت منذ قليل بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدري إلى العاصمة الكينية نيروبى، استعداًدا لمواجهة كينيا يوم الخميس المقبل في السادسة مساء، في إطار مباريات الجولة الخامسة للتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2022 بالكاميرون.

وأكد مسئولو المنتخب لمسئولى السفارة في مصر أن صلاح يحظى بشعبية جارفة ولا بد أن يتم تأمين البعثة بسبب المعجبين بعد تواجد أكثر من مشجع في استقبال المنتخب و محمد صلاح في مطار العاصمة نيروبي.

واختار الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدرى 28 لاعبا للدخول فى معسكر مغلق استعداد لمباراتى كينيا وجزر القمر، وضمت قائمة اللاعبين كلا من : محمد الشناوى -محمود عبدالرحيم جنش -محمد بسام -عامر عامر - محمد هانى -عمر جابر- أيمن أشرف - أحمد أبوالفتوح -أحمد حجازى- محمود حمدى الونش -على جبر- أحمد أيمن منصور - ياسر ابراهيم -محمد النني- عمرو السولية - طارق حامد- حمدى فتحي- محمد صلاح - محمود حسن تريزيجيه -محمد فاروق- أحمد سيد زيزو -إسلام عيسي- مصطفى فتحى - محمد مجدى قفشة - مصطفى محمد - حسام حسن - أحمد ياسر ريان - ومحمد شريف.