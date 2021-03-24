شكرا لقرائتكم خبر عن طاهر طاهر يؤدى تدريبات تأهيلية مع أخصائى التأهيل بالأهلي "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى طاهر محمد طاهر، لاعب الأهلي، تدريبت تأهيلية في صالة الجيم تحت إشراف الدكتور محمود حمدي أخصائي التأهيل بالنادي، للتعافي من الإصابة التي تعرض لها قبل مباراة فريقه ضد فيتا كلوب في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وعاني طاهر طاهر من إصابة بتجمع دموي في كاحل القدم ولكن تم تجهيزه وشارك في مباراة فيتا كلوب الأخيرة، قبل أن يخضع اللاعب لجلسات تأهيل حتى يكون جاهزا للمشاركة في تدريبات المنتخب الأولمبي.

وانضم طاهر محمد طاهر لقائمة المنتخب الأولمبي، في قائمة ضمت 32 لاعبا ضمن خطة التحضير للمشاركة في أولمبياد طوكيو في أغسطس المقبل.

وأكد الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، فى وقت سابق أن ثلاثى الفريق "طاهر محمد طاهر وعمرو السولية ومحمد هانى" جاهزون للمشاركة في ماراة فيتا كلوب الأخيرة، وبالفعل شارك الثلاثاي في الماراة سواء السولية وهاني أساسيين أو طاهر كبديل.

وأوضح أن طاهر محمد طاهر عانى من التواء بسيط فى الكاحل، فيما عانى عمرو السولية من إجهاد، وخاض الثنائى برنامجا تأهيليا الفترة الماضية.