شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر فى كينيا قبل مباراة المنتخب: البلد بها حظر تجول لمدة 6 ساعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف خالد الأبيض، سفير مصر في كينيا، عن تحسن حالة الطقس قبل مباراة المنتخب الوطني ونظيره الكيني المقرر لها السادسة مساء الخميس المقبل في العاصمة نيروبي ضمن منافسات الجولة الخامسة من تصفيات أفريقيا.

وتابع الأبيض في تصريحات تليفزيونية مع برنامج مساء أون تايم، على فضائية أون تايم سبورتس، مع الإعلامي مدحت شلبي، أن كينيا بها حظر تجول من العاشرة مساء وحتى الرابعة صباحا بتوقيت كينيا الذي يتأخر عن توقيت القاهرة بساعة.

وأكد سفير مصر في كينيا أن المنتخب خضع للمسحات فور وصوله للعاصمة نيروبي، على أن تظهر نتيجة المسحات غدا الأربعاء.

ونفى السفير المصري إمكانية وجود تلاعب في نتائج المسحات الخاصة بالمنتخب، لذلك يعتمد الاتحاد الأفريقي هذه النتائج، موضحا أن هناك تعاونا من الاتحاد الكيني، وهناك تأمين عالى المستوى لبعثة المنتخب الوطني في كينيا.

واختتم: "هناك اهتمام بشكل إيجابي ببعثة المنتخب في كينيا، وكان هناك ترحيب خاص بمحمد صلاح فور وصوله، خاصة أن الجماهير الكينية متابعة بشكل جيد للدوري الإنجليزي الذى يلعب فيه الفرعون المصري محمد صلاح ضمن صفوف ليفربول".