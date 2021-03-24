اخبار الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 23 / 3 / 2021

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 23 / 3 / 2021 العديد من الاخبار الهامة أبرزها ، منتخب مصر يصل إلى كينيا بعد 6 ساعات طيران.

منتخب مصر يصل إلى كينيا بعد 6 ساعات طيران

وصلت منذ قليل بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدري إلى العاصمة الكينية نيروبي ، استعداًدا لمواجهة كينيا يوم الخميس المقبل في السادسة مساءا في إطار مباريات الجولة الخامسة للتصفيات المؤهلة لأمم افريقيا 2022 بالكاميرون.

الجهاز الطبي للمنتخب يصطحب "بدل عزل" في رحلة كينيا بسبب كورونا أصطحب الجهاز الطبي لمنتخب مصر الأول لكرة القدم "بدل عزل" تحسبا لإصابة أي لاعب بفيروس كورونا، وبالتالي سيعود مع الفراعنة على متن الطائرة الخاصة التي أقلت الفريق ظهر اليوم إلى كينيا لمواجهتها يوم الخميس المقبل في الجولة الخامسة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأمم الأفريقية 2022 التي تستضيفها الكاميرون.

تفاصيل الفصل الأخير في مفاوضات تجديد عقد فرجاني ساسي مع الزمالك

لا يزال ملف تجديد عقد فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك، مفتوح داخل القلعة البيضاء، في ظل عدم حسم الأمر بشكل نهائي من جانب اللاعب، انتظارا لما ستسفر عنه الفترة المقبلة خلال المفاوضات والتوصل لوجهة نظر مشتركة تقود لتوقيع اللاعب على عقود التجديد والاستمرار بعد إعلان مسئولي النادي مرارا وتكرارا وجود رغبة مشتركة من النادي واللاعب لتوقيع عقود التجديد.

كارتيرون يطمئن على جاهزية جميع لاعبى الزمالك قبل مواجهة مولودية الجزائر

عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق من أجل الاطمئنان على حالة اللاعبين المصابين.