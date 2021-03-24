شكرا لقرائتكم خبر عن 4 نجوم زملكاوية ينتظرون إحياء آمالهم من جديد بعد عودة كارتيرون.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع تغيير الأجهزة الفنية في كل فريق، تُحيا آمال بعض اللاعبين من جديد، خاصة الذين كانوا مستبعدين من المشاركة في عهد الجهاز الفني السابق، وذلك يعود لوجهات النظر المختلفة بين المدربين، حيث يكون لكل مدرب فكره واستراتيجيته في الأمور الفنية، والتي تدفعه للاعتماد على بعض اللاعبين واستبعاد آخرين.

في الزمالك تم تغيير الجهاز الفني برحيل البرتغالى جايمى باتشيكو وتولى الفرنسي باتريس كارتيرون المهمة، في ولايته الثانية مع الفارس الأبيض، حيث سبق وتولى تدريب الزمالك قبل أن يرحل لقيادة التعاون السعودى.

ومع عودة كارتيرون على رأس القيادة الفنية لأبناء ميت عقبة، تنتعش آمال بعض اللاعبين الذين لم يكن لهم نصيب في المشاركة في الفترة السابقة.

ويأتي محمود عبد العزيز "زيزو" لاعب وسط الزمالك على رأس هؤلاء اللاعبين، حيث كان اللاعب مستبعدا من حسابات البرتغالى باتشيكو، رغم أنه يعد من أفضل اللاعبين في مركز الوسط، ومع عودة كارتيرون أصبح أمام محمود عبد العزيز فرصة جديدة للعودة والمشاركة مع الفارس الأبيض، إلا أنه سيكون مطالبا بإثبات نفسه أمام الجهاز الفني الجديد أو يتم استبعاده مرة أخرى.

كما يتجدد الأمل لدى محمد عواد حارس المرمى الذى لم يشارك في أي مباراة مع فريقه، وظل مستبعدًا في ظل تواجد محمود جنش ومحمد أبو جبل، إلا أن الخواجة الفرنسي سيُجدد أمل الحارس في إمكانية منحه فرصة المشاركة والعودة للظهور من جديد.

وتشهد الفترة المقبلة أيضًا جاهزية كلاً من محمد عبد الشافى وأيمن حفنى من الناحية البدنية، وسيكون أمام كارتيرون الخيار في الاعتماد عليهما وإعادتهما لتشكيل الزمالك، خاصة أن الثنائى من أفضل اللاعبين في مراكزهم.