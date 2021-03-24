شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب يطلب "أمن خاص" لـ محمد صلاح فى كينيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب مسئولو منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدري، من مسئولى السفارة في كينيا، توفير أمن خاص يرافق محمد صلاح نجم المنتخب وليفربول الإنجليزي والمتواجد ضمن بعثة الفريق في كينيا.

ووصلت منذ قليل بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدري إلى العاصمة الكينية نيروبي، استعداًدا لمواجهة كينيا يوم الخميس المقبل في السادسة مساء في إطار مباريات الجولة الخامسة للتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2022 بالكاميرون.

وأكد مسئولو المنتخب لمسئولى السفارة في مصر أن محمد صلاح يحظى بشعبية جارفة ولا بد أن يتم تأمين البعثة بسبب المعجبين بعد تواجد أكثر من مشجع في استقبال المنتخب ومحمد صلاح في مطار العاصمة نيروبي.

واختار الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدرى 28 لاعبا للدخول فى معسكر مغلق استعداد لمباراتى كينيا وجزر القمر، وضمت قائمة اللاعبين كلا من: محمد الشناوى - محمود عبدالرحيم جنش - محمد بسام - عامر عامر - محمد هانى - عمر جابر- أيمن أشرف – عبد الله جمعه - أحمد حجازي - محمود حمدي الونش - على جبر - أحمد أيمن منصور - ياسر ابراهيم - محمد النني - عمرو السولية - طارق حامد - حمدي فتحي - محمد صلاح - محمود حسن تريزيجيه - محمد فاروق - أحمد سيد زيزو - إسلام عيسي - مصطفى فتحي - محمد مجدى أفشة - مصطفى محمد - حسام حسن - أحمد ياسر ريان - ومحمد شريف.