شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يفوز على سموحة فى دورى سيدات السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغلب فريق كرة السلة سيدات بالنادى الأهلي على نظيره سموحة بنتيجة 83/60 فى الجولة الثالثة عشر من بطولة دوري السوبر لتحديد المراكز من الأول إلى الثامن.

كما تغلب سبورتنج على الشمس بنتيجة 59/75، وفاز التأمين على الجزيرة بنتيجة 75/74 فى مفاجأة كبرى، فيما فاز هليوبوليس على الصيد بنتيجة 58/ 70.

وقاد فريق الأهلى خلال المباراة أمام سموحة الجهاز المعاون لـ على هاشم المدير الفنى، حيث غاب الأخير عن إدارة اللقاء بسبب الاشتباه فى إصابته بفيروس كورونا، حيث من المقرر أن يخضع لمسحة للتأكد من سلامته من الفيروس وحال إيجابية العينة يخضع للعزل والبروتوكول العلاجى وحال سلبية العينة يعود لقيادة التدريبات والمباريات.