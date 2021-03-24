شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتفوق على مولودية الجزائر فى الألقاب.. ومفارقة تاريخية ترجح كفة الأبيض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الزمالك لمواجهة مصيرية أمام نظيره مولودية الجزائر، فى المباراة المقرر لها يوم 3 أبريل المقبل في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا والتي ستقام في الجزائر، حيث لا بديل أمام الفارس الأبيض عن الفوز والعودة إلى القاهرة بالنقاط الثلاثة.

ويحتاج الزمالك لتحقيق الفوز أمام المولودية بالجزائر ثم تونجيث السنغالي بالقاهرة مع خسارة بطل الجزائر مباراة الجولة السادسة أمام الترجي ليتأهل الأبيض للدور المقبل كثاني المجموعة برفقة الترجي، الذى ضمن التأهل رسميا بالفوز على الأبيض في الجولتين الثالثة والرابعة من البطولة.

ويمتلك فريق الزمالك سجلا حافلا من الإنجازات والبطولات على المستويين المحلي والأفريقي، متفوقًا على المولودية في عدد البطولات، حيث عرض الموقع الرسمى للزمالك تاريخ بطولات الفريقين، والتى جاءت كالتالى..

حصد أبناء ميت عقبة بطولة الدروي المصري 12 مرة أعوام 1960, 1964, 1965, 1978, 1984, 1988, 1992, 1993, 2001, 2003, 2004، 2015.

وحقق فريق الزمالك بطولة كأس مصر 27 مرة أعوام 1922، 1932, 1935, 1938, 1941, 1943, 1944, 1952, 1955, 1957, 1958, 1959, 1960, 1962, 1975, 1977, 1979, 1988, 1999, 2002, 2008, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019.

وحصد الزمالك بطولات دوري أبطال أفريقيا خمس مرات أعوام، 1984، 1986، 1993، 1996، 2002، وحصل على بطولة الكونفيدرالية الأفريقية مرة واحدة في عام 2019، وحصل على بطولة السوبر الأفريقي 4 مرات أعوام 1994، 1997، 2003، 2020، وحصل أبناء ميت عقبة على بطولتي أفروأسيوية عامي1987، 1997، وحصل الزمالك على بطولة واحدة كأس أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس عام 2000.

وحقق فريق الزمالك بطولة السوبر المحلي أربع مرات أعوام 2001، 2002، 2016، 2020، وحصد أبناء ميت عقبة على لقب كأس العرب للأندية الأبطال عام 2003 وبطولتي كأس السوبر المصري السعودي عامي 2003 و 2018.

وفي المقابل حصل فريق مولودية الجزائر على بطولة الدوري 7 مرات أعوام 1972, 1975, 1976, 1978, 1979, 1999, 2010، وفاز الفريق بكأس الجمهورية 8 مرات اعوام 1971, 1973, 1976, 1983, 2006, 2014,2007. 2016 .

وحقق المولودية كأس الرابطة مرة واحدة عام 1998، كما فاز بالسوبر المحلي 3 مرات أعوام 2006, 2007, 2014، وتُوج المولودية بلقب دوري ابطال افريقيا مرة واحدة عام 1996.

فاز الفريق الجزئري بالبطولة الوطنية مرتين عامي 1940, 1945، و فاز بكأس الجزائر مرتين عامي 1948, 1951 ، كما توج ببطولة كأس المغاربية للأندية الفائزة بالكؤوس مرتين عامي 1971، 1974.

ومن المفارقات التاريخية فى مواجهات الفريقين، والتى قد ترجح كفة الزمالك فى المباراة المقبلة، وبالنظر إلى تاريخ منافسات الزمالك ومولودية الجزائر، فلم يلتق الفريقان مطلقا في البطولة الأفريقية على مدار التاريخ، ولكن سبق أن التقى أصحاب الرداء الأبيض مع الشقيق الجزائري في بطولة دوري أبطال العرب عام 2005 وتأهل الزمالك من دور المجموعات بعد الفوز في مواجهته مع المولودية بنتيجة 5-0 بمجموع المباراتين.

وفاز الزمالك بلقاء الذهاب بخمسة أهداف نظيفة سجلها جمال حمزة (هدفين) ولكل من وليد عبد اللطيف وسامح يوسف وطارق السعيد هدف، قبل أن ينتهي اللقاء الثاني بالتعادل السلبي الذي تكرر في المواجهة الثالثة بين الفريقين بدورى الأبطال، والتى جمعتهما على ستاد القاهرة.