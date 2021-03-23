الامارات | افتتاح مهرجان محمد بن راشد للقدرة.. والأرجنتينية جوتير بطلة السيدات

شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح مهرجان محمد بن راشد للقدرة.. والأرجنتينية جوتير بطلة السيدات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انطلق، أمس، مهرجان محمد بن راشد للقدرة لمسافة 120 كيلومتراً، في مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم، بمشاركة 100 فارسة من مختلف الإسطبلات وأندية الفروسية في الدولة. وحسمت الفارسة الأرجنتينية دلفينا ماريا جوتير لقب كأس سباق السيدات، وسط منافسة قوية من بقية المشاركات.

وتوّجت دلفينا باللقب على صهوة الجواد «زايزوم»، المملوك إلى (إسطبلات إم 7)، بعدما جاءت الفارسة الأرجنتينية في المركز التاسع بالمرحلة الأولى، وتقدمت إلى الثامن في المرحلتين الثانية والثالثة، قبل أن تقفز إلى المركز الأول في المرحلة الرابعة. بينما جاءت في المركز الثاني الفارسة ميثاء محمد القبيسي على صهوة الجواد «العريبي» المملوك إلى (إسطبلات إف 3). وحلّت في المرتبة الثالثة الفارسة الإسبانية يولاليا غونزاليس على صهوة الجواد «يوليو سوليوت» المملوك إلى (إسطبلات إم 7).

أما بالنسبة إلى مراحل السباق، فقد تصدّرت الفرنسية كاميل أليس كولومبو المرحلة الأولى لمسافة 40 كيلومتراً على صهوة الجواد «داكام دي سورس» المملوك إلى (إسطبلات سيح السلم)، مسجلة 1:23:09 ساعة، وجاءت في المركز الثاني الفارسة بثينة خالد الرضا على صهوة الجواد «كاسلبار توبغير» المملوك إلى (إسطبلات إف 3)، مسجلة 1:23:31 ساعة، وتبعتها الفارسة الأوروغويانية سيسيليا غارسيا على صهوة الجواد «بامبو دي بيروس»، المملوك إلى (إسطبلات إم 7)، مسجلة 1:23:40 ساعة، وجاءت الفارسة هند البدواوي في المركز الرابع على صهوة الجواد «أية بي دي لا موريت» المملوك إلى (إسطبلات الوثبة)، مسجلة 1:23:41 ساعة.

في المقابل، شهدت المرحلة الثانية لمسافة 35 كيلومتراً تغييرات كبيرة في المراكز، بعدما تقدمت الفارسة بثينة خالد الرضا من الثاني إلى الأول بزمن 1:15:29 ساعة، كما تقدمت الأوروغويانية سيسيليا غارسيا من الثالث إلى الثاني بزمن 1:15:29 ساعة، وجاءت في المركز الثالث الفارسة الأرجنتينية كاميلا رودريغز، متقدمة من المركز الـ17 على صهوة الجواد «فيكو دي سومايل» المملوك إلى (إسطبلات سيح السلم) بزمن 1:14:38 ساعة.

وقفزت الفارسة التشيلية كاتالينا لورنس من المركز الـ28 إلى الرابع على صهوة الجواد «فيغاري» المملوك إلى (إسطبلات جميرا) بزمن 1:13:13 ساعة، وجاءت في المركز الخامس الفارسة مريم عدنان الريس، متقدمة من الثامن على صهوة الجواد «واترليا سيكورسكاي» المملوك إلى (إسطبلات إم 7 «2») بزمن 1:15:38 ساعة. وتواصلت الإثارة في المرحلة الثالثة لمسافة 25 كيلومتراً، بعدما تمسكت الفارسة بثينة خالد الرضا بالمركز الأول، مسجلة 55:04 دقيقة، كما حافظت الأوروغويانية على موقعها في المركز الثاني بزمن 54:56 دقيقة، بينما قفزت الفارسة الإسبانية برونا بوجولس من

الـ34 إلى الثالث على صهوة الجواد «جي غيوتو» المملوك إلى (إسطبلات إم 7 «2») بزمن 54:15 دقيقة. وتراجعت الفارسة الأرجنتينية كاميلا رودريغز من المركز الثالث إلى الرابع بزمن قدره 54:43 دقيقة، بينما تقدمت الفارسة ميثاء محمد القبيسي من المركز الـ19 إلى الخامس على صهوة الجواد «العريبي» المملوك إلى (إسطبلات إف 3)، مسجلة زمناً قدره 52:14 دقيقة.

الأنظار تتجه إلى سباق الإسطبلات الخاصة اليوم

يشهد اليوم الثاني من المهرجان، اليوم، إقامة السباق المخصص للإسطبلات الخاصة والاشتراك الفردي لمسافة 120 كيلومتراً، إذ أكملت اللجنة المنظمة إجراءات تسجيل الفرسان والإسطبلات المشاركة في السباق، أمس، في مدينة دبي الدولية للقدرة.

وأعلنت اللجنة عن تقديم جوائز مالية كبيرة للأبطال موزعة كالآتي: 200 ألف درهم للفائز بالمركز الأول، و180 ألفاً للمركز الثاني، و160 ألفاً للثالث، و50 ألفاً للرابع، و35 ألفاً للخامس، و30 ألفاً لكل فائز من المركز السادس حتى المركز الـ70.

في المقابل، ستتواصل منافسات المهرجان، غداً، بإقامة كأس جميلتي للأفراس، على أن يكون اليوم الختامي بعد غدٍ، من خلال السباق الرئيس، كأس محمد بن راشد للقدرة.

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فارسة من مختلف الإسطبلات وأندية الفروسية شاركن، أمس، في السباق الافتتاحي الذي امتد على مسافة 120 كلم.

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