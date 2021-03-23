شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يرفض تمديد إعارة سيسيه إلى الاتحاد السكندري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبلغ باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول لنادي الزمالك رفضه تمديد إعارة رزاق سيسيه إلى نادي الاتحاد السكندري لموسم جديد.

وأبدى مجلس إدارة نادي الاتحاد برئاسة محمد مصيلحي رغبته في تمديد إعارة رزاق سيسيه للفريق لموسم جديد.

وشدد كارتيرون على أن سيسيه من العناصر التي سيكون لها دور كبير مع الزمالك في الموسم الجديد.

ويستعد الزمالك لمواجهة المولودية يوم 3 من ابريل المقبل ضمن مباريات الجولة الخامسة لدوري المجموعات لدوري رابطة الأبطال الأفريقي.

ويسعى الزمالك لتحقيق الفوز على المولودية والتمسك ببصيص الأمل في الصعود لدور الثمانية بعدما تجمد رصيد الفريق عند نقطتين عقب الخسارة التي لقيها في الجولة الأخيرة من الترجي التونسي.

وسيبدأ كارتيرون في دراسة فريق المولودية عقب توفر ملخص المباريات الخاصة بفريق المولودية في الدوري الجزائري من أجل شرح نقاط القوة والضعف في المنافس للاعبيه والعمل على استغلالها خلال المواجهة المقبلة.

ويواصل الزمالك استعداداته لمواجهة المولودية دون لاعبيه الدوليون المنضمين للمنتخب الأول لخوض مواجهة كينيا في التصفيات الافريقية المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية.