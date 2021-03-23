شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يطلب ملخص لمباريات المولودية في الدوري الجزائري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طلب باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول لنادي الزمالك من أحمد زاهر المدير الإداري للفريق الحصول على ملخص لمباريات المولودية الجزائري في الدوري المحلي بالجزائر.

ويلتقي الزمالك مع المولودية يوم 3 من ابريل المقبل ضمن مباريات الجولة الخامسة لدوري المجموعات لدوري رابطة الأبطال الأفريقي.

ويسعى الزمالك لتحقيق الفوز على المولودية والتمسك ببصيص الأمل في الصعود لدور الثمانية بعدما تجمد رصيد الفريق عند نقطتين عقب الخسارة التي لقيها في الجولة الأخيرة من الترجي التونسي.

وسيبدأ كارتيرون في دراسة فريق المولودية عقب توفر ملخص المباريات من أجل شرح نقاط القوة والضعف في المنافس للاعبيه والعمل على استغلالها خلال المواجهة المقبلة.

ويواصل الزمالك استعداداته لمواجهة المولودية دون لاعبيه الدوليون المنضمين للمنتخب الأول لخوض مواجهة كينيا في التصفيات الافريقية المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية.